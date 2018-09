Met nieuwe liefde Kurt sluit Evi Hanssen een beladen periode af: "Nooit gedacht dat ik me nog zo kwetsbaar zou durven opstellen" Jan Ruysbergh

29 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ze was haar geloof in de liefde helemaal kwijt, maar nu straalt Evi Hanssen (39) als nooit te voren. Dankzij Kurt! "Het cliché klopt", zegt de Rode Neuzen Dag-ambassadrice in Dag Allemaal. "Als je de juiste persoon tegenkomt, voelt alles weer goed!"

Ze was in de eerste helft van dit jaar wat minder op het scherm te zien, maar Evi Hanssen blijft één van de leading ladies van VTM. Momenteel is ze te zien in ‘Jong Geweld’, dat op bemoedigende kritieken kan rekenen - onder meer van onze tv-criticus Jules Hanot eerder in dit blad. ’t Is dan ook een vrolijke Evi die van haar fiets stapt aan de trendy koffiebar in Antwerpen waar we hebben afgesproken.

Tijd voor een fijn gesprek, want Evi is opnieuw verliefd en ze heeft als ambassadrice van Rode Neuzen Dag ook veel te vertellen over de derde editie die net uit de startblokken schiet. "Ik vind het vooral goed dat we stilaan écht iets aan het opbouwen zijn", zegt ze terwijl ze verse gemberthee bestelt. "Jongeren met psychische problemen: oei, da’s een moeilijk onderwerp, dacht ik eerst. Maar intussen zijn we erin geslaagd het probleem bespreekbaar te maken. Veel jongeren spreken zelf al over een ‘Rode Neuzen-probleem. Niemand had dit succes verwacht."

Dit jaar gaan jullie geld inzamelen voor scholen.

(knikt) "Omdat jongeren daar het meeste van hun tijd doorbrengen, of ze nu willen of niet. We gaan steun bieden aan scholen die geven om het mentale welzijn van jongeren en daar elk op hun manier aan willen werken. Onderzoek wijst ook uit dat veel leerlingen en leerkrachten nood hebben aan de juiste begeleiding. Ruim de helft van de leerlingen neemt liever een leerkracht in vertrouwen dan leeftijdgenoten of een huisarts of psycholoog."

Maar leerkrachten hebben geen psychologische opleiding.

"Precies. Gewoon al af en toe een luisterend oor zijn is oké, hoor. Maar leerkrachten worden overstelpt met administratief werk, terwijl de overheid maar blijft besparen op het onderwijs."

Had jij ooit nood aan zo’n luisterend oor op school?

