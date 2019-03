Met een trouwkleed van 12 euro: Herr Seele en Katia geven elkaar jawoord Redactie

23 maart 2019

00u00 0 Showbizz Kunstenaar Herr Seele (59) en schrijfster Katia Belloy (50) hebben elkaar het jawoord gegeven tijdens een losse, joviale ceremonie op het stadhuis. Op 6 en 7 april vindt een grote trouwpartij plaats in Grimbergen, waar Katia opgroeide.

De entree van Peter van Heirseele en Katia ging niet onopgemerkt voorbij. Ze kwamen aangetuft - tegen de rijrichting in - in de met graffiti bespoten vrachtwagen van Herr Seele. Bij wijze van grap haalde Herr Seele zijn aanstaande vrouw uit het laadruim. "Kijk, de bruid daalt neder", lachte de geestelijke vader van Cowboy Henk. Het koppel straalde en werd toegejuicht door zo'n twintig vrienden en vriendinnen.

Bruidskleed van 12 euro

Herr Seele droeg een muntgroen kostuum. "Ik heb het online gekocht, via eBay Amerika. Wat vind je ervan? Mooi, hé." Ook Katia moest lachen. "Peter heeft dit kleed voor mij gekocht. Ja, het is ook tweedehands, het komt van Oxfam Solidariteit. Het heeft amper 12 euro gekost, maar kijk eens hoe mooi het is. We delen dezelfde filosofie over onder meer tweedehandskledij." Herr Seele: "Ik heb het gekocht zonder dat Katia het had gepast. Maar ze had nog een alternatief klaar, hoor. Dit kleed heeft iets mythisch, iets Grieks. Kijk eens hoe knap Katia eruitziet."

