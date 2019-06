Met een doos vol gedichten of voor een honkbalstadion: zo vroegen deze celebs hun geliefde ten huwelijk DBJ

09 juni 2019

06u00 1 Showbizz Afgelopen week vertelde Katy Perry (34) hoe Orlando Bloom (42) haar in een Afgelopen week vertelde Katy Perry (34) hoe Orlando Bloom (42) haar in een helikopter en met heel veel bloemen ten huwelijk vroeg. Een fantastische avond, vond Perry, maar Bloom is niet de enige bekendheid die zijn romantische kant toonde en kosten nog moeite spaarde voor zijn aanzoek.

Showbizz Kim Kardashian en Kanye West

Kanye West (41) zou Kanye West niet zijn als hij geen buitensporig groot aanzoek zou doen aan zijn Kim Kardashian (38). Hij huurde het volledige AT&T Park (een honkbalstadion dat plaats biedt aan meer dan 40.000 supporters) in San Francisco af voor een aanzoek. Op de grote schermen verschenen de woorden ‘Marry Me’, terwijl familie en vrienden op de tribune zaten om te supporteren. Terwijl Kanye de ring voorhield, speelde een orkest ‘Young and Beautiful’.

Showbizz Alec Baldwin en Hilaria Thomas

Alec Baldwin (61) staat bekend omwille van zijn grappen en grollen, maar de acteur heeft ook een romantische kant. Voor zijn aanzoek reed hij met zijn vriendin Hilaria Thomas (35) naar de Montauk vuurtoren op Long Island bij New York. Terwijl hij op één knie zat, vertelde hij haar dat dit in de Verenigde Staten het dichtste punt was bij haar thuisland Spanje.

Seal en Heidi Klum

Zanger Seal (56) toonde hoe handig hij was toen hij supermodel Heidi Klum (46) ten huwelijk vroeg. Op de top van een gletsjer in British Columbia bouwde hij een iglo en richtte die in met rozen, kaarsen, champagne en zelfs een bed. Om van de pers weg te blijven, was de hut enkel bereikbaar via helikopter.

Christina Aguilera en Jordan Bratman

Een aanzoek in een hotelkamer kan je nu niet meteen romantisch noemen, maar toch slaagde Jordan Bratman (42) er in dat cliché te ontkrachten. Tijdens een vakantie in Californië versierde hij een hotelkamer van top tot teen met rozen. Vervolgens zette hij de kamer vol dozen met daarin handgeschreven gedichten. De laatste doos die Christina (38) mocht openmaken, bevatte de ring.

Prins William en Kate Middleton

Voor zijn aanzoek moest de Britse troonopvolger vooral heel erg veel geduld uitoefenen. Tijdens een vakantie in Kenia sjouwde Prins William (36) drie weken rond met Kate (37) met in zijn rugzak de verlovingsring. Achteraf zei de prins zich meer zorgen te maken over het verliezen van de ring, dan over het feit of ze al of niet ‘ja’ zou zeggen.

Tom Cruise en Katie Holmes

Tom Cruise (56) vroeg Katie Holmes (40) onder de Eiffeltoren te huwelijk. Nadien namen ze de lift naar de top voor een etentje bij kaarslicht. Cruise was naar eigen zeggen een hele nacht bezig geweest om het aanzoek voor te bereiden.

Courteney Cox en David Arquette

Een romantische strandwandeling in Florida met op de achtergrond de ondergaande zon, dat had David Arquette (47) bedacht om ‘Friends’-ster Courteney Cox (54) ten huwelijk te vragen. Tijdens de wandeling stopte hij plots om neer te strijken op een knie en de vraag te stellen. Net na het aanzoek schoten vuurpijlen de lucht in. Goed geregeld dus.

Pink en Carey Hart

Dat Pink (39) een vrijgevochten vrouw is, moge duidelijk zijn. Zij was dan ook degene die haar vriend ten huwelijk vroeg. Terwijl Carey Hart (43), een motorracer, rondjes aan het afleggen was op het circuit hield ze een bord omhoog met daarop de vraag of ze met hem wilde trouwen. Hart reed door, maar tegen de volgende ronde maakte Pink een nieuw bord ‘I’m Serious’, waarop Hart de pitstop in reed.