“Met dikke wallen en toegeplakte ogen op tv? Spannend maar ook bevrijdend”: Laura Tesoro blikt terug op ‘Special Forces’

ShowbitsDat deelnemen aan ‘Special Forces’ een rollercoaster aan emoties betekent, kan zangeres Laura Tesoro 100% beamen. “Ik had mijn fysiek wel opgekrikt, maar voor dit kan je nooit echt voorbereid zijn”, vertelt ze eerlijk. Haar ervaringen uit het wilde avontuur heeft ze nu gebundeld in een song genaamd ‘BAD ain’t that BAD’. Als jonge twintiger struggelde ook zij met zich zo open te stellen aan kijkend Vlaanderen: “Als ik mezelf nu terugzie denk ik: oh my God, heel Vlaanderen gaat dat zien.” Maar Tesoro vindt het ook een unieke kans om te laten zien dat ze ook maar gewoon mens is. Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.