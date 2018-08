Met deze verrassende BV zou James Cooke wel eens in bed willen duiken Redactie

24 augustus 2018

11u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Iedereen fantaseert wel eens over bekende personen, en niemand weet dat beter dan HUMO. Het weekblad peilde deze week naar de favoriete onenightstand van James Cooke, en het is iemand die je nooit zou verwachten.

In het 'Tussen Hemel & Hel'-interview vertelt James met wie hij graag eens in bed zou duiken. "Behalve Dorian, bedoel je? Jude Law. Die prikkelt me al sinds ‘The Talented Mr. Ripley’, een eeuwigheid geleden. Iedereen was destijds helemaal gek van Matt Damon, maar mijn interesse ging alleen uit naar Jude Law. Ik hoef zo’n bad ass gastje zoals hij niet in mijn kot, maar voor één nachtje mag het wel. Zeker ook wegens dat Britse accent van ’m: heel opwindend. Inmiddels is hij al een eind in de veertig, en al wat kaal aan het worden, maar toch."

Dichter bij huis wordt de keuze een stuk verrassender. "Ik zal echt niet snel nog eens met een vrouw in bed kruipen, maar als het er dan toch eens van moet komen, dan liefst met Goedele Liekens. Niet enkel omdat ik haar een prachtige vrouw vind, maar ook omdat zij als seksuologe perfect hoort te weten hoe het moet."

Naast seks vindt Cooke eten het hoogste lichamelijke genot. "Ik zou me de koning te rijk voelen als ik niet meer constant moest letten op wat ik eet. Mijn gewicht is altijd al een strijd geweest, maar ik ben er een pak meer mee bezig sinds ik op televisie kom. Ik moet wel, want anders zie ik er in geen tijd uit als een opgepompte SpongeBob. Vorig jaar op mijn verjaardag scheelde het niks of er stonden drie cijfers op mijn weegschaal. En niet na de komma, hè! Ik eet graag, en ik eet ook alles. En van dat alles eet ik graag véél (lacht). Ik kan me vooral ziek eten in chips. ’t Is dat ik ermee gestopt ben sinds ik op tv kom, maar anders zou ik op een doordeweekse avond rustig een drietal familiezakken verorberen, thuis in de zetel."

