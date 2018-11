Met deze jurken doet Miss België een gooi naar de titel van Miss world TK

Dit weekend is Angeline Flor Pua, onze huidige Miss België, aangekomen in het zonnige Sanya. Op dat Chinese eiland zal ze op 8 december deelnemen aan de allerbelangrijkste internationale verkiezing, Miss World.

Het nationale kostuum is gelinkt aan Wapenstilstand. De zwarte jurk is versierd met een grote klaproos, waarmee ze alle soldaten die voor hun land gevochten hebben wil herdenken, precies 100 jaar na de Grote Oorlog. Voor de creatie kreeg ze hulp van Atelier ExC uit Sint-Amandsberg, en van Roman Vandycke uit Namen. In dat kostuum zal ze de sectie ‘dances of the world’ dansen tijdens de finale van Miss World.

Atelier ExC ontwierp voor Angeline ook een exclusieve gele avondjurk. Het ontwerp is gebaseerd op een Chinese jurk, waarmee Miss België haar Aziatische roots wil eren én een knipoog geeft naar het gastland van Miss World. De jurk bestaat uit speciaal geweven stof met bladvormen erin en er werd maar liefst 8 meter aan veertjes in verwerkt. De 1,7 kg gele kristallen zullen de jurk doen schitteren op het podium. De kleur is ook niet toevallig gekozen: samen met het nationale kostuum representeert Angeline zo de Belgische driekleur.