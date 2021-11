Met deze jurk trekt Celine Van Ouytsel naar Miss World

Royalty Nederland­se prinses Alexia loopt mee met klimaat­mars in Wales

De Nederlandse prinses Alexia (16) heeft meegelopen met een klimaatmars in Wales. Dat is te zien op beelden die haar school - het Atlantic College - deelt op Facebook. De jongeren zijn de straat opgegaan omdat ze niet tevreden zijn over de afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Glasgow. Ze eisen ‘klimaatrechtvaardigheid’ en krijgen ook bijstand van de kostschool, die de mars trouwens zélf organiseerde. Op de beelden is de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima - die onlangs nog in opspraak kwam met gelekte ‘feestfoto’s’- te zien met een bord in haar handen, waarop een wereldbol en een leuze staat afgebeeld. En ook andere studenten hadden borden bij: “Word wakker, de klok tikt” en “SOS”, klonk de boodschap bij hen.

