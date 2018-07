Met deze BV's zou Niels Destadsbader wel eens in bed willen duiken Redactie

19 juli 2018

12u47

Bron: HUMO 7 Showbizz Deze week nam weekblad HUMO het 'Tussen Hemel en Hel'-interview af met onder meer Niels Destadsbader. Daarin wilde hij het liever niet over zijn liefdesleven hebben, maar verklapte hij wél zijn favoriete onenightstand.

"Ik heb het vooral voor rijpere vrouwen", aldus Destadsbader in HUMO. "Véronique de Kock bijvoorbeeld is voor mij een blijvertje. Al ga ik hier niet voor haar kiezen, omdat ik al eens eerder heb aangegeven dat ik haar wel te pruimen vind. Ik wil ook wel eens iemand anders een plezier doen." Niemand minder dan Cath Luyten is de uitverkorene. "Een knappe dame, en grappig bovendien. En wanneer ze lacht, knippert ze altijd een beetje met haar ogen: geweldig schattig, maar tegelijk ook wild aantrekkelijk en sexy."

Daarnaast had Destadsbader het ook over zijn eerste vlam. "Ah, en wil je weten wie de eerste vrouw was op wie ik ooit verliefd geworden ben? Evi Hanssen! In 'Samson & Gert' speelde ze toen Sofie, het nichtje van de burgemeester dat door Samson altijd Koffie werd genoemd. Haar vind ik nog altijd een bijzonder knappe vrouw, al is ze eigenlijk mijn type niet."

De man valt vooral op blonde vrouwen, verklapt hij. "Dit klinkt nu stom, maar als ik ergens binnenkom, zie ik onbewust eerst de blonde vrouwen." Momenteel is er echter geen blondine in zijn leven. "Op dit moment is Nona mijn enige levensgezellin. (zijn shih tzu, nvdr.)"

Lees het volledige interview op HUMO.be.