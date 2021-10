Met budget van zo’n 170 miljoen euro : Antwerpenaar Jakob Verbruggen regisseerde paradepaardje van Apple TV+

Een straat en een spaceshuttle die ontploffen, een bus die in een ravijn stort nadat een satelliet uit elkaar spat waardoor brokstukken op aarde dalen. Spectaculair is nog zacht uitgedrukt. De trukendoos van Jakob mocht vollenbak open op vlak van visual effects voor ‘Invasion’. “En dat was héél fijn”, benadrukt Verbruggen, die met zijn serie voor Apple TV+ in het rijtje van Amerikaanse regisseurs als Martin Scorsese en Steven Spielberg mag aansluiten. Bij ons is hij bekend van reeksen als ‘Code 37' en ‘Vermist’, maar sinds 2013 is hij aan de bak in Hollywood. “Maar nog leuker aan ‘Invasion’, en grotendeels daarom heb ik deze reeks toegezegd, is dat los van het spektakel een diepmenselijk verhaal zit”, gaat hij verder. Een geloofwaardig verhaal dus, ook al is het sciencefiction, zo zegt Jakob. Eentje dat wordt verteld aan de hand van vier hoofdkarakters met hun eigen context. “Een Japanse astronaute in een desastreuze relatie, een familiecrisis in New York, een Amerikaans verhaal over een getroebleerde soldaat in Afghanistan en een coming of age-verhaal in Londen. We hebben stuk voor stuk herkenbare personages gecreëerd die in dit verhaal wakker geschud worden door een invasie van aliens en besluiten om hun eigen leven in handen te nemen.”

Hoge verwachtingen

Die ‘we’ is Jakob en zijn leger van 250 man. Van Sam Neill - een van de hoofdrolspelers en bekend van de ‘Jurassic Park’-films - en director of photography Ruben Impens - nòg een Vlaming - tot degene die koffie zet. De omkadering is al even spectaculair als de special effects. “Het is echt een hele grote reeks, zo groot dat ik niet alle tien de afleveringen kon regisseren. Ik heb de eerste twee en de laatste twee gedaan, van alle andere ben ik executive producer geweest”, legt hij uit. Een project waarbij de verwachtingen bijzonder hoog liggen. Apple TV+ hoopt met ‘Invasion’ eindelijk een hit à la ‘Game of Thrones’ (HBO) of ‘Squid Game’ (Netflix) te pakken te krijgen. “Apple TV+ heeft nog niet de capaciteit van Netflix, maar heeft wel de goesting om verhalen te vertellen. Of dit zoiets wordt à la ‘Game of Thrones’ weet ik niet, dat kàn je nooit weten op voorhand. Maar het was alleszins heel fijn om de mogelijkheid te krijgen om deze reeks te mogen maken”, zegt Jakob.

Budgettair maakte Apple TV+ zo’n 200 miljoen dollar (omgerekend 171.945.000 euro) vrij voor de reeks. “Of dat bedrag klopt, kan ik niet zeggen. Maar dat het veel geld kost om te filmen in Japan, Londen, New York en Marokko (het deel in Afghanistan werd daar gefilmd, red.) spreekt voor zich”, aldus Verbruggen. Hij mocht eerder al dure Amerikaanse reeksen regisseren, waaronder ‘The Alienist’ voor Netflix (4 miljoen euro per aflevering in 2018, red.). “Ik vind dat bedrag op zich trouwens niet belangrijk, mijn huiswerk blijft hetzelfde. Met veel geld kan je trouwens iets slechts maken ook, hé... Wat ik wel geleerd heb: des te meer geld, des te hoger de druk (lachje).”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Apple TV+

Voor de opnames van ‘Invasion’ leefde de Antwerpenaar een jaar in New York, een half in Londen en nog eens een half in Los Angeles. “Ik ben lang van huis geweest, ja. Het eerste locatiebezoek dateert van 2018 zelfs”, vertelt hij. “Het is leuk om nu terug in Antwerpen te zijn, dat blijft toch de plek waar ik thuiskom. Permanent verhuizen naar Hollywood? Nee, het is een belangrijke plek voor werk en het is leuk om er te komen, maar ik zal àltijd terugkeren naar mijn familie en vrienden in Antwerpen.”

Of hij binnenkort de grens weer oversteekt voor een tweede seizoen van ‘Invasion’? “Daar kan ik nog niet op antwoorden. Ik denk wel dat er heel veel zin is om een vervolg te maken, maar we zullen zien hoe het eerste loopt”, zegt hij. “Er komen nog een paar andere leuke projecten aan, maar ook daar mag ik nog niks over kwijt.”

‘Invasion’ is vanaf nu te zien bij Apple TV+.

LEES OOK: