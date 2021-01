Met 23.000 man en zonder regels: Netsky geeft groots optreden op festival in Nieuw-Zeeland

ShowbizzMet een reeks grote muziekfestivals en vuurwerkspektakels heeft Nieuw-Zeeland het nieuwe jaar verwelkomd. In tegenstelling tot veel andere landen zijn er sinds een maand geen plaatselijke coronagevallen meer opgetekend, waardoor evenementen zonder beperking konden plaatsvinden. Ook ‘onze’ Vlaamse Netsky was van de partij: hij gaf een indrukwekkend concert op het driedaagse ‘Rhythm and Vines’-festival, één van de grootste evenementen van het land.

De overgang naar het nieuwe jaar is in Nieuw-Zeeland uitbundig gevierd. In de grootste stad Auckland was er een lichtshow rond Harbour Bridge en de Sky Tower, gevolgd door een vijf minuten durend vuurwerk om middernacht. Maar één van de grootste evenementen was het driedaagse muziekfestival ‘Rhythm and Vines’, bij de stad Gisborne in het noordoosten.

Daar stond ook ‘onze’ Boris Daenen (31) - zoals Netsky echt heet - op de planken. Hij trad op rond middernacht, om samen met zo’n 23.000 feestvierders het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Er stonden ook zo’n 15.000 campers op de parking van het festival. De drum-’n-bass-producer en muzikant arriveerde al vorige week zondag in Nieuw-Zeeland en ging meteen in quarantaine, zo bevestigde marketingdirecteur Kyle Bell van ‘Rhythm and Vines’.

“De stemming zat goed en de muziek deed ons deugd”, reageren feestvierders in lokale media. En ook: “Ik ben dol op Netsky, omdat hij altijd iets onverwachts doen. Onze ervaring met hem is dat hij erg liefdevol is, hij heeft zijn eigen unieke vibe.” Terwijl Netsky in de eilandstaat in de Stille Oceaan verblijft, bereidt hij er overigens ook zijn aanstaande landelijke tour voor.

Verliefd op Nieuw-Zeeland

“Na een strenge quarantaine van twee weken - ik mocht mijn hotelkamer niet uit, het eten werd drie keer per dag voor mijn deur gezet - ben ik in Auckland gaan wonen, de grootste stad op het noordereiland”, aldus Netsky tegen Knack Focus. “Duizenden dansende mensen voor mijn neus: na al die maanden zonder festivals en feestjes was het zalig. Samen met een school heb ik ook een project opgezet om de plaatselijke jeugd het dj’en aan te leren en me zo nuttig te maken voor de toekomstige generatie van dit land, mijn tweede vaderland toch wel.”

Hij vervolgde: “Sinds ik hier in 2010 voor het eerst heb opgetreden, op het Rhythm and Vines-festival in Gisborne, de eerste stad waar op 1 januari de zon opkomt, ben ik verliefd op dit land. Ooit wilde ik hier wonen en ik ben blij dat het me nu, na zo’n ellendig jaar, waarin we door dat klotevirus alle plannen moesten stilleggen, is gelukt.”

Hart verloren

Dat Netsky naar Nieuw-Zeeland trekt, hoeft niet dus te verbazen. “Waarom ik altijd terugkeer? Het zijn vooral de mensen”, reageert de dj ook op de Nieuw-Zeelandse radio George FM. “Ik heb hier de afgelopen negen jaar zoveel fans ontmoet, het is echt een tweede thuis geworden. Ik spendeer er zo graag tijd.”

Nieuw-Zeeland voerde met vroege en strikte maatregelen een succesvolle strijd tegen het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie werden op het eiland 2.162 gevallen bevestigd en stierven 25 mensen aan de ziekte. Het jongste geval werd half november geregistreerd.

