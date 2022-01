Meskerem Mees valt voor het eerst in de prijzen: “Leuk om naar te kijken dat beeldje, maar ik vrees dat het vooral stof gaat vergaren”

ShowbizzAdele, Dua Lipa en nu ook Meskerem Mees. De Gentse singer-songwriter kaapte op de Music Moves Europe Awards de Grand Jury Prize weg, en mag zich daarmee stilletjes aan een wereldster in wording noemen. Een mens zou voor minder beginnen zweven, maar Meskerem blijft er verrassend bescheiden onder. “Natuurlijk is het een hele eer, maar ik blijf in de eerste plaats gewoon een meisje met een gitaar.”

Amper 22 is ze, maar Meskerem klinkt nu al - dixit Ronny Mosuse - als het Vlaamse equivalent van Nina Simone. En toen ze vorig jaar op het Montreux Jazz Festival met de Montreux Jazz Talent Award ging lopen, was de jury lyrisch over haar ‘magnetische persoonlijkheid en opvallende, fluwelen stemgeluid.’ Aan superlatieven eveneens geen gebrek toen ze in 2020 Humo’s Rock Rally won, of afgelopen week tijdens de Music Moves Europe Awards. Daar kaapte Meskerem de ‘Grand Jury Award’ weg. Het meisje dat met ‘Joe’ een oorwurm van jewelste afleverde, kon ook dit keer de jury unaniem bekoren. Zij roemden Mees’ soulvolle muziek om de ‘authentieke, mysterieuze en unieke sound.’ “Mooie complimenten”, glundert Meskerem wanneer we haar spreken. “Deze award is misschien nog extra cool omdat ik voor de allereerste keer een beeldje heb gekregen. Dat staat hier nu in de keuken. Leuk om naar te kijken, maar ik vrees dat het vooral stof gaat vergaren. Ik heb helemaal geen vitrinekast, of iets dergelijks. (lacht)”

Meisje met gitaar

In het verleden vielen onder andere Adele, Dua Lipa, Rosalia, Damien Rice en Lykke Li in de prijzen tijdens de Music Moves Europe Awards. Ook Belgische acts zijn geliefd op het festival: Stromae, Oscar and the Wolf, blackwave. en Lous and the Yakuza werden eerder door het panel gelauwerd. “Natuurlijk is het een hele eer dat ik nu in een adem met deze artiesten wordt genoemd”, lacht de singer-songwriter met Ethiopische roots. “De jury die deze prijs heeft uitgereikt, is trouwens niet de minste. Daar zaten mensen van de BBC en Amerikaanse radiozenders tussen. Ik vermoed dus wel dat dit internationaal het een en ander gaat betekenen. Zo gauw het mag wil ik op tournee, en ik hoop komende zomer ook op enkele festivals te staan. En niet te vergeten: mijn tweede album opnemen. Door het geld dat bij die prijs hoort, kan ik me iets meer veroorloven dan bij de opnames van mijn debuutalbum ‘Julius’. Al ben ik niet het type dat door zo’n prijs nu plots gaat zweven. Ik blijf in de eerste plaats gewoon een meisje met een gitaar.”

Zo ziet ze zichzelf nog steeds, benadrukt ze meermaals tijdens ons gesprek. “Ik ben er nooit mee bezig geweest om een carrière uit te bouwen als artieste. Ik was perfect gelukkig toen ik nog in kleine cafeetjes speelde, en dat een uitlaatklep was naast mijn opleiding tot leerkracht secundair onderwijs. But this life just happened, en ik geniet er met volle teugen van.”

