Merho zoekt opvolger: “Ik weet dat de Kiekeboes kritiek gaan krijgen” Redactie

02 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Merho, de geestelijke vader van de Kiekeboes, is 70 geworden. Het moment voor de striptekenaar om het wat kalmer aan te doen. Daarom zoekt hij tekenaars en scenaristen om zijn werk voort te zetten. “Maar zolang ik leef, zal ik mij met de strip blijven bemoeien”, zegt hij in Dag Allemaal.

“Na veertig jaar is het tijd om de Kiekeboes uit handen te geven”, zegt Merho, die in het echte leven Robert Merhottein heet. “Ik ben in oktober 70 geworden en nog steeds voltijds aan het werk. Maar ik onderhandel met verschillende tekenaars en scenaristen die de Kiekeboes kunnen overnemen. Ik ben nu nog wel gezond, maar ik besef hoe snel het allemaal voorbij kan zijn. Én, ik wil vooral veel gaan reizen.”

Heb je overwogen om de reeks stop te zetten, zoals Marc Sleen destijds met Nero?

De Kiekeboes blijft met 500.000 exemplaren de best verkochte strip van Vlaanderen. In de boeken-top tien moet ik meestal enkel kookboeken voor mij dulden. Ik heb dus de luxe dat ik het niet meer voor het geld moet doen. Maar ik zou het jammer vinden als de ­Kiekeboes zouden verdwijnen. De reeks behoort tot de Vlaamse volkscultuur. Bij Nero, net als bij Piet Pienter en Bert Bibber, zag ik dat die personages snel vergeten werden. De enige uitzondering daarop is Kuifje.

Ga jij het hoederecht over de ­Kiekeboes helemaal afgeven?

Ik ben net verhuisd naar Brasschaat, waar ik een spiksplinternieuwe studio heb laten bouwen. Dus nee, ik ga zeker nog niet stoppen. De bedoeling is dat iemand anders tekent en scenario’s schrijft, maar wel onder mijn supervisie, zodat ik eventueel kan bijsturen. ‘Merkbewaking’ noemen ze zoiets tegenwoordig. Zolang ik leef, zal ik mij met de Kiekeboes blijven bemoeien.

Jij blijft dus aanwezig, als een soort van schoonmoeder. Zal dat mogelijke opvolgers niet afschrikken?

Misschien wel, maar het kan nu eenmaal niet anders. Ik heb dat ook gezien bij Jef Nys (de tekenaar van Jommeke, nvdr) en Willy Vandersteen (Suske en Wiske, nvdr). De lezers hebben bepaalde verwachtingen waaraan een stripalbum moet voldoen. Pas op, het is normaal dat er accenten worden verlegd. Dat zag je ook toen Paul Geerts Suske en Wiske overnam van Vandersteen.

(lees verder onder de foto)

Zolang de grote lijnen maar ­dezelfde blijven.

(knikt) Van alle personages in de Kiekeboes bestaan uitgeschreven karakterschetsen, en daar moeten mijn medewerkers zich aan houden. En er is bijvoorbeeld ook een uitgetekend grondplan van de living van de Kiekeboes, waar voor elke muur bijgeschreven staat welk kadertje daar hangt en welk kastje daar staat. Anders wordt het een rommeltje.

Toen na Willy Vandersteen ook Paul Geerts stopte met Suske en Wiske, kwam er heel wat kritiek op de strip. Vrees jij niet eenzelfde scenario voor de Kiekeboes?

O, maar ik wéét dat dat ook bij mij zal gebeuren. Ik krijg nu al opmerkingen in de trant van ‘de Kiekeboes is toch niet meer wat het geweest is’. Dat heeft veel met nostalgie bij een ouder publiek te maken. Als je met een strip opgroeit, blijft dat je leven lang hangen. Maar als ik nu nog verhalen zou schrijven zoals mijn eerste albums, kreeg ik die echt niet meer verkocht, hoor.

Omdat de maatschappij evolueert?

Willy Vandersteen was daar voor zijn opvolgers strikt in. Hij deed dat met de beste bedoelingen, maar het gevolg was dat Suske en Wiske te lang in de tijd van Vandersteen is blijven hangen. Toen uiteindelijk beslist werd om te moderniseren, was de breuk tussen de oude en de nieuwe Suske en Wiske veel te abrupt. Terwijl de Kiekeboes door de jaren heen langzaam geëvolueerd is. Tijden veranderen, hé.

Ook voor de Kiekeboes.

Natuurlijk. Dingen die op zeker moment taboe zijn, zijn op een ander moment net heel erg relevant. Zo is er vandaag een nieuwe preutsheid gekomen. In het begin van de Kiekeboes zag je weleens een blote borst, maar dat doe ik tegenwoordig haast nooit meer. Ik zou er veel meer kritiek op krijgen. Maar over zulke dingen zal ik ook blijven waken.