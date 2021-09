Merel en Céleste stonden mama Goedele Liekens bij in strijd tegen kanker: “Ik denk dat de angst nooit meer weggaat”

In die bange maanden waarin een agressieve huidkanker haar leven op z’n kop zette, kon Goedele altijd op haar twee dochters rekenen. De Open VLD-politica en tv-maker was er dankbaar voor, al wilde ze de meisjes vooral zo weinig mogelijk tot last zijn. “Een moeder hoort voor haar kinderen te zorgen en niet omgekeerd”, zegt Goedele aan Dag Allemaal. “Mama vertelde weinig details. Daarom ging ik in haar gsm en haar mails kijken”, aldus Merel. “Als het over haar ziekte ging, wist ik dat ze zich sterker voordeed dan ze was.”