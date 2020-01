Merel, dochter van Goedele Liekens: “Mama vroeg eens of ik snel en veel klaarkom. Sorry, maar daar antwoord ik niet op” SDE

15 januari 2020

10u00

Bron: HUMO 4 Showbizz De oudste dochter van Goedele Liekens (56), Merel Cockmartin (22), geeft deze week een uitgebreid interview in HUMO. Met een seksuologe als moeder werd er uiteraard al eens over seks gepraat, al trok Merel zelf wel een grens, vertelt ze.

Merel Cockmartin vertelt in HUMO hoe ze over alles kan praten met haar ouders. “Al zijn er dingen waarover ik het niet wíl hebben met hen”, geeft ze toe. “Uitweiden over mijn seksleven zal ik niet snel doen, ook al is mama seksuologe. Toen we op tv eens naar reclame voor Durex zaten te kijken, vond zij dat een geschikt moment om mij te vragen of ik snel en veel klaarkwam. Sorry, maar daar antwoord ik niet op.”

Ook Goedele zelf vindt het niet altijd makkelijk om met haar dochters over seks te praten, gaf ze een tijd geleden toe in Story. “Natuurlijk moet ik ook mijn schaamte overwinnen om met mijn kinderen over seks te praten”, klonk het toen. “Maar uit onderzoek is gebleken dat een goede seksuele opvoeding heel wat voordelen biedt: jongeren beginnen later aan seks, hebben minder bedpartners en soa’s, én ze lopen minder risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bovendien zijn ze gelukkiger in hun relaties.” En dus ondernam Goedele stappen: “Soms mail ik Merel en Celeste artikels over seksgerelateerde onderwerpen, of hang ik knipsels op de koelkast. Dan is er meteen een aanleiding om er nadien verder over te praten.” Al werden die niet altijd even goed ontvangen: “Als ze een nieuw knipsel zien hangen, draaien ze al met hun ogen.”

