Mentalist Gili oogst succes in Parijs met eigen theatershow KD

27 februari 2019

Mentalist Gili (56), bekend van het programma 'ONmogelijk?', verovert momenteel Parijs met zijn theatershow. Hij speelde er al voor uitverkochte zalen en werd uitgenodigd op de nationale televisie.

De theatertournee van Gili speelt nog tot maart en is momenteel zo goed als halfweg, en dus kan de mentalist al terugblikken op een fijne periode. Na Vlaanderen verovert hij nu ook Parijs, dat blijkt uit zijn uitverkochte shows en lovende commentaren in de nationale pers. Zo werd hij onder andere als gast uitgenodigd bij TV5, één van de nationale zenders in Frankrijk. Hij was ook te gast in radioshows en stond centraal in een podcast die zich op cultuur richt.

De rasechte Vlaming is echter niet van plan om in Parijs te blijven, want hij werkt al aan een nieuwe theatertournee voor het Vlaamse publiek. Gili is druk bezig met de voorbereidingen voor zijn eerste try-outs.