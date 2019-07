Mensenrechtenorganisatie vraagt Nicki Minaj niet op te treden in Saoedi-Arabië DBJ

05 juli 2019

20u25 0 Showbizz Mensenrechtenorganisatie Human Rights Foundation vraagt Nicki Minaj (36) niet op te treden in Saoedi-Arabië. De rapper is geboekt voor het Jeddah World festival later deze maand.

“Als je dit optreden op een festival dat wordt gesponsord door de kroonprins doorzet, bevind je je in gezelschap van mensen die moord zien als antwoord op de vrijheid van meningsuiting”, aldus de CEO van de organisatie in een brief aan de muzikante vrijdag. “Je hebt onlangs Pride Week gevierd in solidariteit met de LHBTQ-gemeenschap. Als je dit optreden geeft, tolereer je een overheid die homoseksuelen executeert voor de ‘misdaad’ te zijn wie ze zijn.”

Volgens The Wrap stelt Human Rights Foundation in de brief dat Nicki als vrouw toestemming nodig heeft van een man om het festival bij te wonen, en er te allen tijde in het bijzijn van een man moet verkeren. De organisatie schrijft dat kroonprins Mohammed Bin Salman, die het festival financiert en het optreden van Nicki heeft goedgekeurd, “de rechten van tientallen miljoenen Saudi’s schendt.”

Naast Nicki Minaj zijn ook Liam Payne en Steve Aoki aangekondigd voor het festival, dat op 18 juli plaatsvindt.