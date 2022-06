“Mensen bekeken me alsof ik geschift was. Ik moést wel stoppen met werken”: het teruggetrokken leven van Kate Bush

CelebritiesZe verdween jaren geleden al uit de spotlights, maar dankzij de nieuwe reeks van ‘Stranger Things’ is Kate Bush (63) in één klap weer helemaal hot. En dat met een nummer dat maar liefst 37 jaar oud is. Van gevierde popster tot teruggetrokken moeder die zelfs geen smartphone heeft: dit is het verhaal van Kate Bush en haar wereldhit ‘Running Up That Hill’. “Het is frustrerend dat mensen me beschouwen als een weirdo, die nooit een stapje in de wereld zet.”