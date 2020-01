Meneer Aart uit 'Sesamstraat' zwaargewond na aanrijding Redactie

12 januari 2020

09u14

Bron: AD 0 Showbizz De Nederlandse Aart Staartjes heeft een auto-ongeluk gehad met zijn brommobiel, zeggen bronnen tegen Shownieuws. De 81-jarige ‘Sesamstraat’-acteur is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde vrijdag in Leeuwarden, in het noorden van Nederland. Een auto en de brommobiel botsten tegen elkaar. Meerdere hulpdiensten arriveerden om hulp te bieden, ook de traumahelikopter werd ingeschakeld. De politie heeft een onderzoek geopend naar de toedracht van het ongeluk.

Het is niet de eerste keer dat de acteur in een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gereden. In 2015 raakte hij ook al ernstig gewond toen hij in zijn tuin van een ladder viel terwijl hij peren aan het plukken was.