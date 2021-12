Memorabele bankroven en spectaculaire diefstallen: dit zijn de strafste kraakfilms-en series uit streamingland

StreamzStreamz blaast het heistgenre nieuw leven in met de grootste bankroof aller tijden in ‘De kraak’, een nieuwe misdaadserie van eigen kweek. Wij doen alvast onze duit in het zakje en bundelen de meest memorabele overvallen, diefstallen en roven uit de filmgeschiedenis voor je samen in onze Kijkgids . In de aanbieding: vier weduwes onder druk in ‘Widows’ (YouTube/Apple TV) en de perfecte bankoverval (‘Inside Man’), een hattrick in Las Vegas (‘Ocean’s Eleven’) en buitenbeentje ‘Inception’ op Netflix.

Voor de achtdelige serie verzamelde de streamingdienst heel wat talent van eigen bodem, met o.a. Gene Bervoets, Koen De Graeve , Ann Miller en Ella-June Henrard. De hoofdrol is echter weggelegd voor rijzende ster Tijmen Govaerts (27), die eerder al te zien was in ‘Girl’ en ‘Kom hier dat ik u kus’. Hij vertolkt de 20-jarige Jeremy Peeters, een geniale computernerd die in anonimiteit leeft en nooit met het gerecht in aanraking is gekomen. Wanneer hij als IT-student een hackerswedstrijd wint, wordt hij benaderd door Allidor (Bervoets), de leider van een oplichtersbende. Met Jeremy’s hulp wil de bende 350 miljoen buit maken door een grote bank in Frankfurt digitaal te kraken.

Slagen ze erin om de bank te kraken? En is Jeremy wel zo onschuldig als hij lijkt? Bekijk ‘De Kraak’ op Streamz.

‘Inside Man’ – Netflix

Clive Owen windt er geen doekjes om in dit boeiende misdaaddrama van Spike Lee. Als ijskonijn Dalton Russell kondigt hij in de openingsscène de perfecte bankoverval aan, simpelweg omdat hij het kan. Russells ingenieuze plan treedt meteen in werking wanneer hij met zijn crew de medewerkers en cliënten van een filiaal van de Manhattan Trust Bank gijzelt. De scherpzinnige politieonderhandelaar Keith Frazier (Denzel Washington) begint echter te vermoeden dat de daders enkel tijd willen rekken met hun onmogelijke eisen. Russell heeft het namelijk niet op geld, maar op een document met belastende informatie tegen bankdirecteur Arthur Case (Christopher Plummer) gemunt.

‘Ocean’s Eleven’ – Netflix

Deze onvervalste klassieker uit het genre is een remake van de gelijknamige film uit 1960. Een waar sterrenensemble - onder wie George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon – beproeft hun geluk in Las Vegas. Niet aan de blackjack- of roulettetafels, maar door drie casino’s van eigenaar Terry Benedict (Andy Garcia) gelijktijdig te beroven. Danny Ocean (Clooney) en Rusty (Pitt) plannen de razend ambitieuze heist tot in de puntjes en rekruteren negen ‘collega’s’ om het huzarenstukje tot een goed einde te brengen. Een swingende misdaadkomedie van begin tot einde, die nog twee vervolgen en een spin-off kreeg.

‘Widows’ – YouTube/iTunes

Nadat hun echtgenotes het leven lieten bij een poging om twee miljoen dollar te stelen van misdaadbaas Jamal Manning slaan vier vrouwen uit Chicago de handen in elkaar om hun openstaande schuld af te lossen. Met het eerder uitgekiende plan van haar overleden man Harry (Liam Neeson) als handleiding richt Veronica (Viola Davis) haar vizier op politicus Jack Mulligan (Colin Farrell), die vijf miljoen dollar bewaart in zijn woning. Niets is echter wat het lijkt in deze thriller van topregisseur Steve McQueen (’12 Years a Slave’), die gebaseerd is op de gelijknamige Britse tv-serie uit 1983. Op YouTube en Apple TV (via iTunes) kunt u de film huren voor 3,99 euro.

‘Inception – Netflix

Het hoeft niet te verwonderen dat de eigenzinnige Christopher Nolan (‘The Dark Knight’) verantwoordelijk is voor hét buitenbeentje in deze lijst. Leonardo DiCaprio schittert als bedrijfsspion en ‘extractor’ Dom Cobb, die dromen infiltreert om bedrijfsgeheimen en ideeën te stelen. De heist in kwestie is dan ook geen bankoverval, gouddiefstal of diamantroof, maar het inplanten van een idee (inceptie) in het hoofd van de grootste rivaal van zakenman Saito (Ken Wantanabe). Terecht bekroond met vier Oscars, al moet u er wel goed uw hoofd bijhouden.

