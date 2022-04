Memoires van Marianne uit ‘Thuis’ verschijnen ook echt en beloven ‘schokgolf’ te veroorzaken

ShowbizzHet was in ‘Thuis’ een lange lijdensweg maar de autobiografie van Marianne komt er dan toch. Het boek verschijnt niet alleen in het verhaal op tv, maar ook echt in de boekhandel. Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts doet wel heel geheimzinnig rond deze publicatie, die een schokkende onthulling zou bevatten.

Volledig scherm De cover van het boek. © VRT

Na de plotse dood van haar echtgenoot Leo (Walter Moeremans) op hun huwelijksdag bij de start van dit seizoen, zette Marianne (Leah Thys) zich aan het schrijven om haar verdriet te verwerken. Al vond ze ook dat haar leven zo interessant was, dat het kon gelezen worden als een spannend boek. De voorbije weken werd er veel over de memoires gepalaverd in de soap. Van haar zoon Tom (Wim Stevens) en beste vriendin Nancy (Ann Pira) mocht het boek aanvankelijk zelfs eerst niet verschijnen, al draaiden de twee daarna wel bij. Ook de zoektocht naar een uitgever verliep erg moeizaam. Niemand leek geïnteresseerd in het levensverhaal van een weduwe van een huisarts. Tot Marianne de tip kreeg om haar verhaal op te leuken met smeuïge details over haar liefdesleven. En dat deed ze ook. Met succes. Gevolg: het boek wordt dus toch gedrukt en zal in de aflevering van vrijdag 6 mei feestelijk worden voorgesteld. Eén dag later, op zaterdag 7 mei, ligt het ook in de boekhandel.

12 liefdes

‘Het boek draait rond de 12 mannen, die in het leven van Marianne voor liefde en passie hebben gezorgd. Twaalf keer werd haar hart veroverd, twaalf keer even intens. Marianne Bastiaens blikt terug op de mannen met wie ze de liefde in al haar gedaanten beleefde, waar verlies en pijn afgewisseld werden met hevig verlangen en vuur.’

Met die mooie woorden wordt het boek bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts aangekondigd. Opvallend is wel dat er uitzonderlijk zeer geheimzinnig wordt gedaan over de precieze inhoud van het boek. Op vraag van de tv-makers krijgt zelfs niemand op voorhand inzage in de tekst. De boeken zullen bovendien pas op het allerlaatste moment verdeeld worden. Allemaal opdat er op voorhand niks kan uitlekken.

Uitlekken

Dat is wel ongewoon voor een boek over fictie. En vreemd. Want wat zou er kunnen uitlekken? Trouwe kijkers zullen zich echter wel herinneren dat Marianne zich eerder liet ontvallen dat de onthulling van de identiteit van één van haar liefdes voor een schokgolf in het hele land zou zorgen. Om wie het gaat, bleef echter geheim. En dat blijft zo tot zaterdag 7 mei. De makers weten de spanning zo wel mooi op te bouwen.

‘Marianne, mijn verhaal, een leven vol passie’ is het derde deel uit een nieuwe reeks van autobiografieën van ‘Thuis’-personages. Eerder verschenen al soortgelijke romans rond Thilly (Lauren Müller) en Femke (Vanya Wellens). De reeks blijft trouwens niet in het verleden plakken, maar vertelt de lezer ook over wat er pas later op televisie te zien zal zijn.

Concullega’s

Het toeval wil trouwens dat er bij concullega’s van ‘Familie’ ook een autobiografie op stapel staat. In de VTM-soap draait een belangrijke verhaallijn op dit moment rond de jubilerende mode-ontwerper Rudi (Werner De Smedt). ‘Familie: Mijn leven, de officiële biografie van Rudi Verbiest’ ligt begin juni ook echt in de boekhandel, als het vijfde deel in de ‘Familie’-boekenreeks. Het moet zijn dat soapkijkers ook van lezen houden.

LEES OOK