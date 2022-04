Melvin en Lies uit ‘Huis gemaakt’ halen stevig uit naar jury: “Zo’n oneerlijke beslissing genomen”

Negen koppels verbouwen samen drie huizen. Slechts één winnaar krijgt op het einde van de rit z'n verbouwde huis cadeau. Dat is de opzet van ‘Huis gemaakt', dat te bekijken is op VTM. Wie wint moet nog blijken, maar het zijn Lien (23) en Melvin (23) alvast niet. Zij streden mee voor het huis in Antwerpen, maar moesten uiteindelijk de wedstrijd verlaten. Zeer tegen hun zin, blijkt op sociale media. “Ik schrijf deze tekst twee maanden na de jury”, klinkt het in een lang bericht door Lien. “Ondertussen al maanden geleden, maar ik krijg het niet uit mijn hoofd.”

Bloed, zweet en tranen

Lien beschrijft hoe de werken aan hun slaapkamer hen “bloed, zweet en tranen” hadden gekost. Hoe trots ze waren op het eindresultaat. “We leveren een kamer af waar ALLES af is”, klinkt het. “Alle verflagen, plinten, vloer, maatkast, bureau, niches, verlichting, stroom, inrichting ... En daarnaast in een zo goed mogelijke afwerking.” Een hele prestatie, gezien het koppel voor ‘Huis gemaakt’ geen ervaring had met verbouwingen. “Wij komen van nul. En daar sta je dan. Te luisteren naar het beslissend moment. Ik geef toe dat Melvin en ik het gevoel hadden dat de overwinning binnen handbereik lag. Wat wil je ook als je daar staat met een bijna perfecte kamer tegenover een kamer die alles behalve af is? Wat doet een kleur er op dat moment nog toe?” Daarmee verwijst Lien naar de kamer die hun medekandidaten, Anaïs en Cedric, afleverden.

Gouden medaille

“Er gaat op zo’n jurymoment zoveel door je heen”, vervolgt Lien. “Maar wij hadden vertrouwen in het spel, in de wedstrijd, in een eerlijke jury, in onze kamer. En die hebben ze ons ontnomen. Zij lopen samen met ons een marathon. Wij halen de finishlijn, lopen door het lint. Zij niet, zij halen de finish niet. En toch gaan zij naar huis met een gouden medaille?” Volgens het koppel is hun eliminatie dan ook onterecht. “Wij hadden in die finale moeten staan. Als het enige argument is dat de andere kamer meer charme heeft en meer klassieke/authentieke elementen dan ons, dan hadden wij evengoed niet aan onze slaapkamer moeten beginnen en dan hadden zij nog gewonnen.”

Oneerlijke beslissing

De kandidate haalt aan dat zij en haar vriend op die korte tijd een bijna volledig nieuwe kamer bouwden. “Wij hebben gevochten om die houten balken te kunnen behouden, om tot in de nok te mogen werken, om die muur baksteen/gekaleid te verven. Wij hebben alles wat we konden behouden, behouden. Maar de jury had enkel oog voor pastelgroen.” Vreemd, vindt Lien, want hun kamer lag volledig in lijn met de maquette die ze maakt, en die op veel lof van de juryleden kon rekenen. “Als het 50/50 geweest zou zijn, dan hadden Melvin en ik ons al lang bij de beslissing neergelegd. De beste wint, that’s part of the game. Maar zo’n slechte verliezers zijn we niet. Jammer dat voor zo’n grote prijs zo’n oneerlijke beslissing wordt genomen. We hebben de afgelopen maanden van alles gevoeld, ongeloof, woede, verdriet, oneerlijkheid. Maar al die gevoelens doen er niet meer toe, want de strijd om ons droomhuis stopt hier.”

Lien sluit haar bericht af met een bedanking voor vrienden en familie, crew en werfleider. Maar vooral met een bedanking voor haar partner Melvin. “Bedankt om mij mee in dit avontuur te sleuren”, klinkt het. “Om in mij te geloven. Om samen met mij op 23-jarige leeftijd al een half huis te renoveren. Om samen met mij onze droomslaapkamer te bouwen. Dit is het zotste avontuur ooit en dat zit voor altijd in mijn hart.”

