Melkbroodjes, bonenburger en een waardebon voor chocolade: dit is het kerstmenu van bekende gevangenisklanten

26 december 2018

Als je in de gevangenis zit, is het kerstmenu misschien nóg meer iets om naar uit te kijken. De Amerikaanse website TMZ kon de hand leggen op de kerstmenu's van enkele bekende Amerikaanse bajesklanten.

De Amerikaanse muziekproducent Suge Knight krijgt in de Californische Wasco staatsgevangenis kalkoen of kip met vulling en jus, aardappelpuree, zoete aardappelen, salade, groenten, cranberrysaus en een ijsje. Knight, die met zijn hiphoplabel Death Row meer dan 50 miljoen platen verkocht, zit een straf uit van 28 jaar wegens moord.

Ook Bill Cosby krijgt een uitgebreid menu. In Pennsylvania SCI-Phoenix gevangenis wacht hem een stuk rosbief, een bonenburger, aardappelpuree, jus, groene bonen, een romige witte koolsalade, melkbroodjes en als dessert een fruittaartje. De acteur en comedian kreeg in september te horen dat hij 3 tot 10 jaar in de cel moet doorbrengen.

Rapper DMX heeft misschien wel het minst geluk met een karig maal. Hem staat in de Gilmer gevangenis in West Virgina kip, twee verschillende sandwiches en chips te wachten. Wel krijgen hij en zijn medegevangenen in december een waardebon van 50 dollar die ze mogen besteden aan chocola, koekjes en pindarepen. DMX zit momenteel een straf van 12 maanden uit die hij opgelegd heeft gekregen na belastingontduiking.