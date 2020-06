Melissa uit ‘Temptation Island’: “Ik word onzeker van de haatreacties” SDE

Bron: Vrouw Magazine 0 Showbizz Samen met haar vriend Gianni Van der Bruggen (27) was Melissa van de Vin (23) een van de meest opvallende deelnemers uit dit seizoen van ‘Temptation Island', met name omdat het koppel vroegtijdig naar huis werd gestuurd. In het Nederlandse VROUW Magazine blikt de zwangere Melissa terug op haar deelname.

Gianni en Melissa namen samen deel aan ‘Temptation Island', maar moesten het eiland vroegtijdig verlaten. Reden: via een gsm hielden ze contact met elkaar, en da’s uiteraard verboden. Hun relatie overleefde de ‘ultieme relatietest’ dus wel: ondertussen zijn ze in verwachting van een eerste kindje: een jongetje.

In VROUW Magazine blikt de Nederlandse nu terug op haar deelname. Zo vertelt ze onder meer dat zij en Gianni zich voor de grap hadden opgegeven. “Maar toen hoorden we dus dat we echt bij de selectie zaten”, klinkt het. “Ik wilde eigenlijk niet meer meedoen, want ik was heel onzeker. Na lang wikken en wegen besloot ik toch akkoord te gaan, omdat ik mezelf wilde testen in zo’n setting. Ik wilde die ervaring opdoen en nieuwe mensen leren kennen.”

Veel leuke vriendinnen

Melissa heeft nog steeds veel contact met de andere deelnemers, klinkt het. “Vooral met de meiden van de deelnemende koppels, maar ook met een paar verleidsters. Ik heb er veel leuke vriendinnen aan overgehouden. Samen zoiets meemaken, schept een goede band”, zegt ze.

Toch zijn er ook negatieve kanten, vertelt Melissa: “De vooroordelen over realitysterren. Vooral op social media krijg ik veel haatreacties. Daar word ik heel onzeker van”, geeft ze toe. “Ik wil wel reageren, maar doe dat niet uit angst voor nog meer commotie. Als het me te veel wordt, zet ik mijn telefoon uit. Gelukkig krijg ik ook superveel lieve berichtjes. Ik ben in het programma mezelf gebleven en dat vinden mensen mooi. Mijn droom? Een eigen sportschool en werken als personal trainer.”

