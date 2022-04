Melissa uit ‘Temptation Island’ bezoekt Gianni wekelijks in de gevangenis: “Afscheid is allesbehalve leuk”

In een vlog op haar YouTube-kanaal laat de Nederlandse Melissa aan haar volgers zien hoe ze bij Gianni op bezoek gaat. In de gevangenis mag er natuurlijk niet gefilmd worden, maar achteraf vertelt het ‘Tempation Island’-gezicht wel hoe het bezoek verlopen is. “Het is fijn dat we elkaar even kunnen zien, maar het afscheid nemen, is allesbehalve leuk.” Melissa mag haar vriend Gianni telkens op dinsdag bezoeken. Daarnaast mogen ze ook dagelijks met elkaar bellen. In het weekend staat er dan nog een videogesprek op de planning.

Gianni van der B. (29) is één van de hoofdverdachten in het onderzoek naar het grootste crystal meth-lab ooit in Nederland. Het drugslab werd ontdekt in juli 202, en er kon meer dan 100 kilo crystal meth per dag worden gemaakt. Dat komt neer op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag. De uiteindelijke straatwaarde zou hier een veelvoud van zijn. Mogelijk waren de drugs bestemd voor export, want crystal meth kent in de lage landen slechts een beperkte groep gebruikers. Gianni werd vervolgens midden maart gearresteerd, nadat hij terugkeerde van een vakantie in Dubai. Melissa, met wie Gianni ook een kindje heeft, zou geen verdachte zijn in de zaak.