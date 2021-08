Melissa McCarthy praat over verjaardagsvideo Meghan Markle: “Harry wilde weten of het raar was om te jongleren”

Maar er was ook ruimte voor wat grappige momentjes. Zo was er in de bloopers te zien hoe prins Harry, Meghans echtgenoot, in de tuin aan het jongleren was. Drie balletjes gingen daarbij vlot de lucht in, maar ze opvangen bleek iets moeilijker. Meghan begon daarop te giechelen. “Ze (Meghan, red.) deed zoiets geweldig om haar 40ste verjaardag te vieren”, zegt Melissa nu. “Ik vind het geweldig dat ze denkt: ‘Wat kan ik doen om wat goeds de wereld in te sturen en mensen te helpen?’ Dat is ongelofelijk lief. En dan heb je Harry die zegt: ‘Ik kan jongleren. Gaat het raar zijn als ik buiten ga staan om te jongleren?’ En ik antwoordde: ‘Raar, maar wel op een manier waardoor ik het filmpje nog 5 miljoen keer ga willen bekijken.’”