Melissa en Gianni uit ‘Temptation Island’ geven baby verrassende naam

TV Nadat hij 12 jaar geleden verdween: Billie Coppens uit ‘De Kampioenen’ maakt rentree op tv

8 december Rob Teuwen (33) kroop zeven seizoenen lang in de huid van Billie Coppens, de zoon van Pol en Doortje in ‘FC De Kampioenen’. Maar toen ‘Billieke’ 18 werd, ging hij op kot en zat Rob Teuwen zonder werk. Nu is er verrassend nieuws over de acteur: in de kerstspecial van ‘De Kampioenen’ maakt Rob Teuwen na 12 jaar afwezigheid weer zijn opwachting.