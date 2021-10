Mel Gibson gaat hoofdrol spelen in ‘John Wick’-prequel: “Nu stop ik met kijken”

TV Giani en Hanne als Duo Legato in ‘Belgium’s Got Talent’: “Er wordt vaak neerbui­gend gedaan over ‘circusvolk’”

9:00 Bart Peeters is fan van de ‘husky voice’ van Fransman Giani Giordano (24), Ruth Beeckmans stond versteld van de explosieve luchtacrobatie van Hanne Coeckelbergs (24). Samen ­bundelt dit koppel z’n krachten in ‘Belgium’s Got Talent’ als Duo Legato. “We leerden elkaar kennen in een Zwitsers circus”, klinkt het. “En ja, de vonk is meteen overgeslagen. We hebben daardoor wel een moeilijke keuze moeten maken.”