Mel B officieel gescheiden na 'horrorhuwelijk' Ex-echtgenoot strijkt 8 miljoen pond op en noemt zich "gelukkigste man op aarde"

09u38 2 Photo News Showbizz Negen maanden nadat ze de stekker uit hun turbulent huwelijk trokken is Mel B (42) officieel gescheiden van partner Stephen Belafonte. Belafonte, die de ex-Spice Girl fysiek en mentaal zou hebben proberen kapot te maken, is naar verluidt 8 miljoen pond rijker.

"Ik ben de gelukkigste man op aarde", schreeuwde Belafonte toen hij vrijdag het Superior Court in Los Angeles verliet. "Ik heb alles gekregen wat ik wilde", vertelde hij aan The Daily Mail. "Ze heeft me door de ergste hel mogelijk gesleurd maar nu is het eindelijk voorbij. Ik ben single and ready to mingle!"

photo_news In betere tijden: Mel B met manlief Stephen Belafonte en jongste dochter Madison

De Amerikaanse rechter was niet mild voor Melanie Brown. De uitspraak stelde dat het X Factor jurylid de volledige juridische kosten van haar ex-man, zo een 180.000 pond, moet dekken en dat ook de opbrengst van de vele bedrijven die ze samen hadden, én dat van hun optrekje in Los Angeles, netjes verdeeld moet worden.

Over hun 6-jarig dochtertje Madison kregen ze een gedeelde hechtenis.

In maart van dit jaar vroeg Mel B de scheiding aan van echtgenoot Stephen Belafonte wegens 'onverzoenbare geschillen'. Niet veel later kwamen er allerlei schandaaltjes uit in de pers en vroeg Mel B ook een contactverbod aan tegen haar vervreemde echtgenoot nadat die sex tapes en ander expliciet materiaal van de Spice Girl wereldkundig wilde maken.

Met de scheiding komt nu officieel een einde aan een lange rechtsstrijd voor Mel B. Hoewel haar huwelijk aanvankelijk begon als een sprookje eindigde het eerder in een horrorverhaal voor de ex-Spice Girl en de 42-jarige filmproducent.

Sprookjeshuwelijk

In 2007 leerden ze elkaar kennen op de set van de film 'Talk'. Slechts vier maanden later trouwden ze in Las Vegas en een jaar later hernieuwden ze hun geloften in Egypte. In 2011 kregen ze een dochter.

Drie jaar later vormden zich de eerste barsten in hun huwelijk na aantijgingen van huiselijk geweld. Belafonte zou de zangeres fysiek hebben aangevallen na een liveshow van de Britse X Factor.

Twitter Onhandigheid? Of huiselijk geweld? "Gevallen na lopen op hakken", verkondigde Mel B op Twitter.

Volgens Mel was Stephen gewelddadig tegenover haar gedurende hun 10-jarig huwelijk. Aantijgingen die hij keer op keer ontkende. Eerder deze week liet Mel weten dat ze een tattoo heeft laten uitsnijden die opgedragen was aan haar echtgenoot. Waar ooit zijn naam stond, zitten nu dertien hechtingen.

