Mel B: "Ik had mijn hele leven al het gevoel dat mijn brein anders in elkaar zit" KDL

25 juli 2018

10u13 0 Showbizz Vorig jaar kreeg Mel B (43) van haar dokter te horen dat ze dyslexie heeft. Voor de Spice Girl en 'America's Got Talent'-jurylid was die diagnose een enorme opluchting, vertelt ze nu.

"Ik had mijn hele leven al het gevoel dat mijn brein anders in elkaar zit. Ik probeerde het te verhullen, maar wist eigenlijk niet zo goed wat ik nou precies verhulde", vertelt Mel B in de Britse talkshow Loose Women. "Ik zag woorden andersom of moest een script keer op keer uit mijn hoofd leren. Soms deed ik er vijf maanden over om een hoofdstuk van een boek te lezen, maar ik begreep niet waar dat aan lag. Daarom ben ik zo gelukkig in de entertainmentwereld, waar het gaat om creativiteit als zingen, dansen en schrijven."

Toen de Spice Girl vorig jaar te horen kreeg dat ze dyslectisch is, was dat dan ook een enorme opluchting voor haar. "Ik was dus niet dom, zoals er vaak tegen me werd gezegd op school. Dat was een nachtmerrie destijds, de strijd die ik toen heb moeten leveren. Erover praten helpt me ook heel erg. Dyslexie is niets om je voor te schamen", besluit ze.