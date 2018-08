Mel B en ex-man begraven strijdbijl, maar dat kost Spice Girl heel wat geld KDl

07 augustus 2018

14u03

De vechtscheiding tussen Mel B en haar ex Stephen Belafonte (beiden 43) lijkt eindelijk voorbij. Het voormalige koppel en hun advocaten hebben onder leiding van een rechter een aantal afspraken gemaakt om er een punt achter te zetten. De onderhandelingen duurden drie dagen.

Mel B en Stephen houden gezamenlijk gezag over hun zesjarige dochter Madison. Verder hebben ze afgesproken dat ze voortaan minstens 180 meter bij elkaar uit de buurt blijven, met uitzondering van speciale gelegenheden die met hun dochter te maken hebben. Mel B moet verder de juridische kosten van Stephen, ruim 302.000 euro, betalen en beiden moeten 474.000 euro opzij zetten zodra hun huis hebben verkocht is om daarmee hun openstaande belastingschulden te betalen. Maar daarmee is de financiële kous nog niet af voor Mel B. Ze moet Stephen voortaan ook elke maand 5.000 dollar, omgerekend een dikke 4.300 euro, alimentatie betalen.

Stephen is opgelucht dat nu alles is geregeld. "Ik ben ongelooflijk blij", zegt hij aan de Daily Mail. "Ik heb alles gekregen wat ik wilde. We hadden dit maanden geleden al af moeten ronden. Het is een opluchting dat het nu voorbij is."

Mel B en Stephen zetten vorig jaar na een huwelijk van tien jaar een punt achter hun relatie. De zangeres stelde destijds dat ze jarenlang is mishandeld door haar man. Ook beweerde ze dat Stephen en hun nanny jarenlang een affaire hadden.