Meisjes van K3 krijgen hun eigen virtual reality-game

Virtual reality-spellen dompelen spelers onder in een digitale wereld. Dat kan door middel van een speciale bril die de deelnemers moeten dragen. Gaminghal The Park werkte samen met Studio 100 om de K3-film ‘Dans van de Farao’ tot leven te wekken in VR. Het is de eerste keer dat zoiets met een Vlaamse film gebeurt, en het is ook wereldwijd ongezien dat zo'n game samen met de film wordt vrijgegeven. The Park richt zich met dit spel ook voor het eerst op een jongere doelgroep, vanaf 7 jaar. Tot nu waren VR-games die je fysiek samen met vrienden kan spelen, veelal pas geschikt vanaf 13 jaar. Dit zowel door de inhoud van de spellen – vaak zogenaamde shooter games – als de benodigde apparatuur.

Het VR-spel is gemaakt voor twee tot zes spelers. Het gaat om ‘free-roam’ VR: dit betekent dat je bril niet vasthangt aan kabels en je vrij door de speelhal kan wandelen. Eens je de bril opzet, zit je, als avatar van een ontdekkingsreiziger, middenin het decor van de K3-film. Je medespelers zie je ook als ontdekkingsreizigers naast je bewegen, en je kan gewoon met hen praten en interageren tijdens het spel.

Net een escape room

Het doel is om K3 te bevrijden uit een piramide in Egypte. Door goed samen te werken en puzzels op te lossen, gevoel voor ritme te tonen en zelfs over lava te lopen, vind je de sleutel. Het spel is wat te vergelijken met een escape-room: een combinatie van actie maar ook puzzelwerk. “Je moet goed samenwerken en communiceren om de raadsels en puzzels op te lossen”, aldus Klaasje. “Heel leuk om met je gezin of je vriendjes te spelen. Wij hebben het spel zelf geprobeerd.”

“Het spel zit vol leuke elementen met muziek, puzzels of wat meer actie”, vult Marthe nog aan. “Je waant je echt in het oude Egypte.”

Tickets voor K3 in VR kunnen geboekt worden via www.theparkplayground.com. Het spel duurt 25 minuten en is speelbaar is alle locaties van The Park (Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Kortrijk, Eindhoven en Breda).

