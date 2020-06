Meilandjes vieren 35-jarig huwelijk “met tussenpozen” SDE

04 juni 2020

19u46 0 Showbizz Martien (58) en Erica Meiland (56) hebben woensdag hun 35ste huwelijksverjaardag gevierd. Dat toonde de Nederlander aan met een foto op sociale media.

“Vandaag 35 jaar getrouwd, met enkele tussenpozen", schrijft Martien Meiland bij een foto vanop restaurant. Dochter Montana en haar partner, en dochter Maxime en haar dochter waren er ook bij. Het klopt inderdaad dat de Nederlander en z'n vrouw Erica een hobbelig liefdesparcours achter de rug hebben. e leerden elkaar kennen toen Martien 19 was en kregen twee dochters samen. Maar rond z'n 40ste besefte hij dat hij op mannen valt, “nadat een kus met een man mijn hele leven op z’n kop had gezet”, zo bekende hij in een interview.

Het koppel ging uit elkaar zodat Martien die sterke gevoelens kon exploreren, maar ze bleven elkaar opzoeken. “Uiteindelijk beseften we: wij kunnen elkaar gewoon niet missen”, vertelde Martien daarover in Dag Allemaal. “Dat is ook houden van, hé. Wij passen zó goed bij elkaar. We dachten: we gaan toch nooit met een ander trouwen, dus trouwen we gewoon weer met elkaar. Wat ook meespeelt: als één van ons overlijdt en we zijn niet gehuwd, krijgt de ander een vette belastingaanslag.”

Een nieuwe relatie is momenteel niet aan de orde, al is Martien stilletjes aan weer klaar voor een nieuwe romance. “Die persoon zou wel op mij af moeten stappen”, onthulde de BN’er in een interview. “Want iemand versieren, daar heb ik geen zin in. Een relatie is ook altijd zo’n gedoe. Voor je het weet heb je problemen en ga je weer uit elkaar...” Erica blijft voorlopig liever alleen: “Ik zit niet te wachten op een nieuwe relatie. Maar ik hoop dat Martien een ontzettend leuke vent tegenkomt, iemand met wie de meiden en ik goed kunnen opschieten.”

