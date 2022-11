Meilandjes slaan weer toe: familie koopt pension in Nederland voor 1,5 miljoen euro

Het witte pand ligt op loopafstand van het centrum van de Zuid-Hollandse badplaats en heeft een woonoppervlakte van maar liefst 421 vierkante meter. Het gebouw, een pension met woonhuis, bestaat uit diverse vertrekken. Zo bevat het veertien slaapkamers, meerdere badkamers, een vergaderzaal en is er ook een sauna aanwezig.

Naar verwachting komt het pension terug in een volgende reeks van ‘Chateau Meiland’, maar dat kan Talpa nog niet bevestigen. Het is dus nog onduidelijk wat de familie precies van plan is. “Zodra er meer details bekend zijn over komend seizoen, dan komen we hier vanuit SBS 6 op terug”, aldus de woordvoerder.

Verhuisdrift

Vorige week raakt bekend dat Maxime Meiland en haar man Leroy van hun villa in Noordwijk af willen. Het stel, dat in maart intrek in de woning nam, heeft het stulpje voor 1.295.000 euro te koop staan. Volgens de huizensite ‘Bekende Buren’ is de Meiland-telg gevallen voor een andere villa, met een verwarmd zwembad en een tuinhuis. Mocht Maxime die koop sluiten, dan zal ze flink in de buidel moeten tasten. De koopprijs is 2,2 miljoen euro.

Van de Meilandjes is bekend dat ze een behoorlijke verhuisdrift hebben. Maxime en Leroy kwamen er vorig jaar al snel achter dat hun woning in Noordwijk te klein was. Martien en Erica hielden het een jaar vol in hun villa nabij de duinen. Het huis bleek te toegankelijk voor pottenkijkers en dus werd de verhuizing naar een landhuis ingezet, dat is gelegen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Martien is in Noordwijkerhout geboren.

LEES OOK: