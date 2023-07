Meilandjes organiseren besloten fandag voor 450 fans

Showbits Erik Van Looy krijgt het moeilijk wanneer er gegokt wordt naar nieuwe kandidaten 'De Slimste Mens': "Euhm...”

Erik Van Looy (61) tekende onlangs een exclusiviteitscontract in Nederland. Na z’n succesvolle deelname aan ‘De slimste mens ter wereld’ bij onze noorderburen zit zijn populariteit er enorm in de lift. Maar onlangs testte hij hoe het zit met zijn bekendheid op straat en dat viel best wel tegen. Hij kan dat gelukkig relativeren. “Bekendheid is handig, want dan lachen mensen veel sneller met wat je zegt, je moet hen niet meer veroveren”, aldus Erik. Jarne probeert hem ook enkele namen te ontfutselen voor het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ en hij legt uit waarom James Cooke nooit zal deelnemen aan de quiz. Bekijk het in een nieuwe Showbits.