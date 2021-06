Meilandjes nemen maatregelen tegen dagtoeristen

Showbizz Nikkie de Jager scheurde haar jurk vlak voor de finale van het Songfesti­val

2 juni Nikkie de Jager (27) aka NikkeTutorials mocht midden mei het Songfestival in Rotterdam presenteren. De Nederlandse YouTube-goeroe was een echt natuurtalent en kreeg niets anders dan lof over haar prestatie. Al ging niet alles over een leien dakje, want in een nieuwe video op haar kanaal verklapt Nikkie dat ze vlak voor de grote finale haar jurk scheurde.