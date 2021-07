Meilandjes laten in portemonnee kijken: “De BV is een miljoenenbedrijf”

7DTVDat de familie Meiland een enorm succes is op tv, was al langer duidelijk. Maar ook op financieel vlak verdient de familie goed de boterham. Dat vertelt Erica Meiland (57) in de YouTubereeks 7DTV.

In het gesprek met 7DTV vertelt Erica Meiland - die zichzelf als de zakelijkste van de familie omschrijft - over hoe zij en haar gezin zaken doen. Samen met Martien heeft ze een Besloten Vennootschap (BV), legt ze uit. “In die BV zit alles wat wij met tv doen. Die hebben we opgericht toen we in Nederland terugkwamen.” Of het een miljoenenbedrijf is, wil de presentator weten. “Nou ja, per jaar? Dat kan je dan wel een miljoenenbedrijf noemen, ja. Niet heel veel miljoenen hoor", voegt ze er snel aan toe. “Maar wel boven de één miljoen."

Enkel Martien en Erica zijn werknemers van de BV. “De dochters krijgen een vergoeding voor het verschijnen in de serie, dus ze sturen mij gewoon een factuur", legt Erica uit. “Martien en ik zijn in dienst, wij doen alles 50/50.” Of ze niet ooit terug in de retail willen gaan werken, waar hun roots liggen? “Dat missen we wel", geeft ze toe. “We hebben al gezegd: ‘Waarom openen we geen grote woonwinkel op een industrieterrein?’ We hadden zelfs al een pand bezocht. Maar Montana, die zelf een winkel heeft, zei: ‘Ik haal al zoveel omzet uit die paar vierkante meters, dus ik blijf hier.' En we wilden uiteraard geen concurrenten worden."

De Meilandjes mogen dan BN’ers zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze daar gebruik van maken. “Ik heb best veel volgers op Instagram, maar ik wil geen reclamezuil worden", legt Erica uit. “Maxime verdient er echt wel haar geld mee, die doet echt deals die bij haar passen. Bij Martien is het meestal nee. Maar soms zitten er wel leuke aanbiedingen bij", geeft ze toe. Dan focust de familie zich liever op nieuwe ideeën: een webshop, eigen programma’s maken vanuit de BV en een kinder-kledinglijn voor dochter Maxime. Al doen ze het niet voor het geld: “Geld is onze drijfveer niet. Wij moéten dingen doen die we leuk vinden, anders gaat het gewoon niet ...”

