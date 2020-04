Meilandjes: “Geen sprake van faillissement” Suzanne Borgdorff

18 april 2020

09u01

Bron: AD 1 Showbizz Kasteeleigenaar Martien Meiland (58) komt terug op uitspraken die hij eerder deze week deed over een mogelijk faillissement dat hem en zijn gezin zou treffen. Volgens Meiland klopt het dat chateau Marillaux voorlopig geen gasten kan ontvangen, maar dat een financiële catastrofe nog ver weg is.

“Tuurlijk zijn er annulées, en wij doen ook annulez, want wij hebben van president Macron vernomen dat we tot 11 mei niet open moge”, aldus Martien vanuit Frankrijk in een videoboodschap aan RTL Boulevard.

Volgens zijn vrouw Erica zijn er mailtjes verstuurd aan de gasten die tot 11 mei een reisje naar de Meilandjes gepland hadden staan. “De bedragen zijn teruggeboekt, en verder is er niets aan de hand. Dus iedereen die na de lockdown wil komen, is van harte welkom.’'

“Dus wij zeggen gewoon vanaf chateau Marillaux au revoir!’', sluit Martien af, met een zwaaiende Erica en dochters Montana en Maxime naast zich.

Meiland gaf dinsdag aan De Telegraaf te kennen dat hij hoopt dat er niet nog meer annuleringen komen. “We waren zo goed als volgeboekt voor deze lente en zomer. Maar daar blijft nu niets meer van over. Logisch, natuurlijk. Mensen kunnen ­nergens meer uit hun huis.’' Hij sprak ook van een financiële buffer. “Maar als deze crisis nog lang duurt en als mensen in de zomer niet mogen reizen... Dan zie ik het niet goed komen. Dan vrees ik voor het faillissement, ja.”

Hoe het precies staat met de verhuizing terug naar Nederland, is nog niet bekend. De televisiefamilie kocht dit jaar een perceel in Hengelo (de Achterhoek), met daarop een boerderij en huisjes waarin ze zelf gaan wonen. Naar verluidt stond dat te koop voor 1 miljoen euro.

Vorig jaar vertelde Martien Meiland al tot eind 2020 vol te zitten, daar is nu weinig meer van over:



