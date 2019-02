Megkhala Van Der Valk (18) uit Gent wint Top Model Belgium: "Nee, Playboy hoeft niet te bellen" IDR

07 februari 2019

00u00 1 Showbizz Megkhala Van der Valk is net 18 geworden en kreeg deze week het mooiste verjaardagscadeau: het lintje van Top Model Belgium. De studente uit Gent wist tijdens de prestigieuze modellenwedstrijd een verpletterende indruk te maken op de jury. "Mijn ambitie? Op de catwalk lopen voor Victoria's Secret."

Nochtans schreef de Thais-Nederlandse studente International Business Management zich eerder toevallig in voor Top Model Belgium. "Mijn mama had reclame gezien voor de wedstrijd op Facebook en dacht dat het wel iets voor mij zou zijn. Zij heeft me vervolgens ingeschreven. Ik was er eerst niet zeker van of het wel iets voor mij zou zijn, maar uiteindelijk besliste ik om het toch te proberen", vertelt Megkhala Van der Valk. In het Lido in Parijs ging ze eerder deze week glansrijk met de overwinning lopen. "Dat had ik nooit verwacht. Toen ze mijn naam afriepen als winnares, was ik écht in shock. Pas toen ik mijn ouders recht zag springen en mijn nieuwe vriendinnen - die ik tijdens de wedstrijd had leren kennen - naar mij keken, kwam het besef wat ik bereikt had."

't Moet classy blijven

"Ik wil wel benadrukken dat ik niet van plan ben om mijn studies te verwaarlozen", gaat Megkhala verder. "Als ik er hard genoeg voor werk, dan is het sowieso mogelijk om het te combineren. Dankzij Top Model Belgium krijg ik mooie kansen. Zo heb ik een modellencontract gekregen en mag ik binnenkort fotoshoots gaan doen in Marrakesh en op de Caraïben. Da's best grappig, want tot voor kort had ik geen enkele ervaring als model. Mijn grote droom is om ooit op de catwalk te mogen lopen voor Victoria's Secret. Tijdens de finale van Top Model Belgium mochten we al vleugels dragen en dat vond ik supertof."

"Nee, ik denk niet dat er echt opdrachten zijn die ik zou weigeren, tenzij het volledig naakt is. Het moet vooral classy blijven, dus Playboy hoeft niet te bellen. (lacht)"