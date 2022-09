Meghan Trainor verklapt waarom ze een bezoekje bracht aan een seksshop: “Het was voor een vriendin”

TV Yemi Oduwale was bijna z’n rol in ‘Thuis’ kwijt wegens een giganti­sche kater

Het scheelde niet veel of Yemi Oduwale (36), die de rol vertolkt van de charmante advocaat Dries, zou nooit in ‘Thuis’ te zien zijn. In de podcast ‘De Thuisploeg’ vertelt de acteur openhartig over zijn ervaringen op set. En verklapt hij zelfs dat hij zijn rol in de populaire soap bijna kwijt was wegens een gigantische kater.

28 september