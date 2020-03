Meghan Markle zou haar oude blog terug opnemen en een nieuw kookboek schrijven DBJ

28 maart 2020

14u26 0 Royalty Nu Harry (35) en Meghan (38) een stap terug doen binnen het Britse koningshuis is Meghan al druk bezig met wat ze allemaal gaat doen. De hertogin van Sussex is onder meer van plan een tweede kookboek te schrijven, vertelt een ingewijde aan Us Weekly.

Meghan bracht in 2018 al ‘Our Community Cookbook’ uit, waarvan de opbrengst naar goede doelen ging. De voormalig actrice zou nu iets soortgelijks willen doen. Daarnaast wil Meghan volgens de ingewijde graag haar oude lifestyleblog ‘The Tig’ nieuw leven inblazen en denkt ze na over het ontwikkelen van een collectie met keukengerei.

De hertogin is in ieder geval niet van plan stil te zitten als haar agenda straks een stuk minder vol staat met koninklijke verplichtingen. “Meghan heeft talloze projecten in de maak”, klink het.

Een van die projecten is voice-overwerk voor Disney. Het resultaat is vrijdag te horen op Disney+ in de natuurdocumentaire ‘Elephants’, waarvan een donatie gaat naar een organisatie die zich inzet voor de dieren in het wild. Of Meghan vaker haar stem gaat uitlenen, is niet bekend.