Meghan Markle was uiteindelijk niet te zien in laatste seizoen ‘Suits’: "Nu kan ik de echte reden geven” DBJ

27 september 2019

20u07 0 showbizz Het achtste en laatste seizoen van de ‘Suits’ zit erop en dat was er eentje zonder een verschijning van ex-actrice Meghan Markle (37). Vele fans hoopten op een klein rolletje voor de hertogin van Sussex omdat ze vroeger meespeelde in de advocatenreeks. De maker verklaart nu waarom dat niet gebeurde.

“Nu we klaar zijn, zal ik de echte reden geven”, vertelt seriemaker Aaron Josh. “Ik heb nagedacht over het vragen. En dacht misschien aan slechts een audiofragment van haar in de show. Maar uiteindelijk heb ik het niet gevraagd, omdat ik haar nieuwe leven wil respecteren en haar niet in de positie wilde zetten om nee te moeten zeggen.” Meghan’s leven is natuurlijk behoorlijk veranderd sinds ze zich aansloot bij de Britse koninklijke familie.

Meghans tv-echtgenoot Mike Ross, gespeeld door Patrick J. Adams, maakte wel zijn opwachting in het laatste seizoen van ‘Suits’. Het nieuwe seizoen van de hit-serie wordt door fans verwacht in de eerste helft van volgend jaar. Netflix zet meestal rond juni of juli het eerste deel van de afleveringen van een seizoen online en pas het later de tweede helft.