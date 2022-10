Meghan Markle tackelt in podcast karikaturen van Aziatische vrouwen: “overdreven geseksualiseerd of agressief”

CELEBRITIES ‘The Big Bang Theory’-ac­teurs Kaley Cuoco en Johnny Galecki over hun voormalige relatie: “Tijdens het eerste seizoen waren we al verliefd”

Kaley Cuoco (36) en Johnny Galecki (47) waren niet alleen in ‘The Big Bang Theory' lovers, maar ook in het echte leven hadden de twee een relatie. In een interview met ‘Vanity Fair’ vertellen de acteurs openhartig over hun tijd samen. “Ik was zo nerveus voor onze eerste kus”, klinkt het bij Cuoco.

