Meghan Markle schrijft lieve boodschap aan jarige Harry: “Je inspireert me elke dag” DBJ

15 september 2019

13u05 0 Royalty Vandaag wordt Prins Harry 35 en dat laat zijn vrouw Meghan Markle (38) niet zomaar aan zich voorbij gaan. Met een lieve boodschap en mooie fotomontage betuigde ze haar liefde op Instagram.

“Je dienstbaarheid aan de goede doelen waar je zoveel om geeft, inspireert me elke dag”, schrijft ze. “Je bent de beste echtgenoot en een fantastische vader voor onze zoon. We zien je graag. De gelukkigste verjaardag!”

De hertog en hertogin gaan geen officiële activiteiten doen rond de verjaardag. Er wordt aangenomen dat Harry’s verjaardag in intieme kring wordt gevierd. Harry werd geboren op 15 september 1984 om twintig na vier in de namiddag en woog iets meer dan 3kg. Zijn moeder Diana beviel van hem in de Lindo-vleugel van het St Mary ziekenhuis in Londen, in dezelfde kamer waar zijn broer Wiliam twee jaar eerder was geboren.

Zwaar trauma

Prins Charles vertelde de pers toen hij het ziekenhuis buitenkwam dat de nieuwe baby helder blauwe ogen had en een haarkleur die niet meteen thuis te brengen was. Later maakte Charles bekend dat zijn naam Harry zou worden. “Of Henry als hij heel, heel stout was geweest”, zei Charles daar later over. Op 12-jarige leeftijd verloor Harry zijn moeder in een auto-ongeluk. Het is pas sinds kort dat Harry daar voor de eerste keer over vertelde.

Hij zei dat hij dicht bij een ‘complete breakdown’ was omdat hij er maar niet in slaagde het trauma te verwerken. Na het ongeval in 1997 werd in Engeland algemeen beslist William en Harry zo veel mogelijk uit de pers te houden zodat ze hun trauma konden verwerken. Over de tienerjaren van Harry is dus niet zoveel geweten. Na de middelbare school spendeerde Harry tien jaar in het Britse leger.

Cannabis

Hij bleef niet onbesproken in de pers tijdens die jaren want hij werd in verband gebracht met het roken van cannabis, werd gespot in een nazi-uniform tijdens een verkleedfeestje en kreeg het aan de stok met een paparazzi-fotograaf. In 2016 ontmoette hij Meghan op een blind date, in 2018 trouwden ze en in 2019 werd hij vader van zijn eerste kind Archie.