Meghan Markle onder vuur wegens outfit op verjaardag koningin Elizabeth: "Volstrekt ongepast"

12 juni 2018

17u55 0 Showbizz Afgelopen zaterdag werd tijdens een officieel feest de 92ste verjaardag van koningin Elizabeth gevierd. De meest fans waren razend enthousiast, maar er zijn ook critici die de kleding van Meghan Markle (36) ongepast vonden.

De kersverse hertogin van Sussex droeg een roze jurk die beide schouders vrijliet, gecombineerd met een witte hoed die schuin op haar hoofd stond. De hoed droeg Meghan eerder al bij een officiële verplichting, drie dagen na haar huwelijk, maar het waren haar blote schouders waar de mensen over vielen.

"Off the shoulder is ongepast voor overdag bij de parade of welke officiële verplichting ook”, schreef een criticaster volgens Page Six. "Het is volstrekt ongepast”, werd er beaamd. Volgens nog iemand zoekt Meghan duidelijk de grenzen op: "Gaat ze nu niet te ver?”

Fans

Toch kwam er ook heel wat tegengas op de critici. "De monarchie ervaart zoveel onrust met twee nauwelijks zichtbare schouders. Stop ermee!”, reageert iemand sarcastisch. Meghan zou het protocol hebben geschonden, maar ook dat vinden andere mensen dan weer niet erg. "Blijf zo doorgaan, lieverd.” of "De Amerikaanse prinses is de belichaming van klasse, schoonheid en stijl. We houden van Meghan Markle.”

Of de Amerikaanse ex-actrice ook daadwerkelijk het protocol doorbrak is niet duidelijk. Een kenner wees erop dat ook haar schoonzus Catherine, prinses Diana en zelfs koningin Elizabeth zelf wel eens offshoulder outfits droegen.