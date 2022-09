Meghan Markle “niet uitgenodigd” om afscheid te nemen, prins Harry alweer vertrokken

RoyaltyDonderdag zakten de familieleden van de Queen met spoed af naar het Balmoral Castle in Schotland. Maar enkel haar twee oudste kinderen, Charles (73) en Anne (72), kwamen op tijd. Meghan Markle (41), de vrouw van prins Harry (37), werd volgens royaltykenners niet uitgenodigd. Ondertussen is prins Harry alweer op het vliegtuig gestapt en vertrokken uit Schotland.

Donderdag reisden de familieleden van Queen Elizabeth II in allerijl naar Balmoral, nadat ze hadden vernomen dat de dokters van de koningin “bezorgd” waren over haar gezondheid. Maar enkel de twee oudste kinderen van Elizabeth kwamen op tijd om afscheid te nemen van de koningin. Charles was zeer snel aan de zijde van zijn moeder. Hij verbleef al in Schotland, bij Dumfries House in Ayrshire. Nadat de dokters donderdag het ergste vreesden, werd Charles opgepikt met de helikopter die hem vervolgens naar zijn moeder bracht. Ook zijn vrouw Camilla vervoegde hem. Maar ook prinses Anne was er snel bij: zij bevond zich ook al in Schotland, omdat ze daar op zakenreis was.

Ondertussen haastte het paleispersoneel zich om een privéjet te regelen om de andere kinderen en kleinkinderen van de koningin op te halen: prins Edward en zijn vrouw Sophie en prins Andrew. Maar ook Elizabeths kleinzoon en huidige kroonprins, William, voegde zich bij de groep. Zijn vrouw Kate reisde echter niet af en bleef bij hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. De groep arriveerde om 16 uur in Schotland en raasde om 17 uur door de poorten van Balmoral in een Range Rover, die werd bestuurd door William. Tevergeefs, want hoewel het tijdstip van overlijden nog niet werd bevestigd, wordt wel aangenomen dat ze hun geliefde matriarch niet meer konden zien voordat ze stierf.

"Meghan niet uitgenodigd"

Bij toeval waren ook Harry en Meghan aanwezig Groot-Brittannië. Zij reisden, nog voor er sprake was van de verslechtende toestand van de Queen, al af naar Europa vanuit Californië. Ze zouden donderdag een liefdadigheidsevenement bijwonen in Londen, maar toen de wereld het nieuws vernam dat Elizabeths gezondheid snel achteruit ging, reisde Harry af naar Balmoral. Hij arriveerde om 20 uur bij het huis van zijn grootmoeder, veel later dan de andere familieleden. Hij zat zelfs nog op het vliegtuig toen het overlijden van de koningin werd bevestigd.

Opvallend was dat Meghan Markle hem niet vervoegde. Oorspronkelijk werd wel gecommuniceerd dat ze beiden onderweg waren, maar die informatie bleek niet te kloppen. Volgens Katie Nicholl, een gerespecteerde royalty-experte, werd Meghan niet uitgenodigd. “Ik heb begrepen dat de familie wilde dat prins Harry erbij was, ook al kon hij niet meer op tijd in Balmoral zijn om zijn grootmoeder te zien”, zegt Nicholl. “Maar Meghan was niet uitgenodigd om zich bij de familie aan te sluiten. Zij gaf aan dat ze later naar Balmoral zou gaan, maar het is veelzeggend dat prins Harry de reis in zijn eentje maakte.”

Ondertussen heeft prins Harry Schotland alweer verlaten. Hij werd gefotografeerd op de luchthaven van Aberdeen, waar hij aan boord stapte van een privéjet. Wellicht reist hij naar Londen, waar Meghan momenteel verblijft, om later samen terug te reizen naar Amerika.

