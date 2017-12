Meghan Markle: "Ik was niet mooi genoeg voor Hollywood" ... Maar gelukkig wel voor Buckingham Palace. EDA

Bron: Bild 1 Photo News Showbizz Miljoenen vrouwen zouden onmiddellijk met haar willen ruilen, maar ooit was Meghan Markle niet helemaal overtuigd van haar 'zegeningen'. Zo zou ze voor Hollywood niet mooi genoeg zijn geweest. Dat zegt de aanstaande van Prins Harry zelf.

De elegante kromming van haar neus staat op wenslijstjes van mening plastisch chirurgbezoekster, maar Meghan Markle had ooit alle reden om aan haar schoonheid te twijfelen. Naar eigen zeggen moest de 36-jarige uitverkorene van Prins Harry voortdurend tegen het schoonheidsideaal van Hollywood opboksen en werd ze vaak geweigerd wegens 'te dik' of 'niet mooi genoeg'.

Aan het begin van haar twintigste haastte de Amerikaanse zich naar eigen zeggen van casting naar casting en spoelde ze iedere teleurstelling door met goedkope wijn. Uiteindelijk publiceerde ze een brief in het tijdschrift 'Darling' waarin ze haar moeilijke intrede in de filmindustrie beschreef - alsook welk moment de doorbraak voor haar betekende. In de advocatenreeks "Suits" kon Meghan uiteindelijk wel haar kwaliteiten in de Vrouwe Justitia-weegschaal leggen.

NBCU Photo Bank via Getty Images Meghan in de Amerikaanse hitserie 'Suits'.

Och ja. Zolang Buckingham Palace maar voor de bijl gaat, heb je Hollywood niet echt meer nodig Meghan.