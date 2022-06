Meghan Markle bracht in het grootste geheim een bezoekje aan Amsterdam

Qmusic pakt uit met stunt: elke beller die morgen in de ochtends­how van Maarten en Dorothee komt, wint een bitcoin

Qmusic-luisteraars die in één klap een flink pak rijker willen worden, zetten morgen maar beter op tijd hun wekker. Ze zorgen best ook voor een opgeladen telefoon, goede ontvangst en leren het telefoonnummer 0800 45678 best uit het hoofd. Zo wint elke beller die tussen 7 en 9 uur tijdens de ochtendshow van Maarten en Dorothee live op Qmusic komt, een bitcoin. Die cryptomunt is op moment van schrijven iets meer dan 21.000 euro waard. En wie weet hoeveel hij binnenkort waard is?

15:32