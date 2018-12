Meghan Markle blikt vooruit op de geboortedag van haar kindje DBJ

27 december 2018

07u28

Bron: enews 2 Showbizz Meghan Markle (37) heeft een update gegeven over de periode waarin ze zal bevallen. Toen ze op kerstdag na de kerkdienst het publiek ging groeten, had ze een kort gesprekje met een fan.

In oktober kondigde de hertogin van Sussex aan dat ze samen met prins Harry in blijde verwachting was. Hun kindje zou uitgerekend zijn voor de lente, maar een specifieke periode werd nooit meegedeeld. Na haar bezoek aan de kerk van Sandringham is Meghan tegen een fan even teruggekomen op de periode waarin ze zal bevallen.

Toen ze de fans groette, kreeg Meghan voortdurend felicitaties van de mensen langs de kant van de weg. “Ze zei: ‘We kijken er heel erg naar uit, want we zijn er nu bijna’”, vertelt Karen Anvil aan E!news. “Ik zei dat ze van elk moment moest genieten, want dat moeder zijn iets geweldig is”, aldus Anvil.

(lees verder onder foto)

“Ze was zo oprecht. Ze nam rustig de tijd om met de fans te praten en handjes te schudden, maar wanneer ik haar naar de baby vroeg veranderde ze compleet. Ze straalde en legde instinctief haar hand op haar buik. Het was prachtig om te zien.” Verder vertelde Anvil ook dat Meghan en Kate prima met elkaar overeen leken te komen. Volgens geruchten zouden de twee de voorbije weken een aanvaring hebben gehad, maar daar was niets van te merken.

Zevende in lijn

Harry en Meghan maakten op 15 oktober bekend dat ze een kindje verwachten. Ze zouden het nieuws aan hun familie verteld hebben op de trouwdag van prinses Eugenie. Volgens de Daily Mail zou de geboorte ergens eind april plaatsvinden.

Het kindje zal een zevende plaats krijgen in lijn voor de troon, na zijn/haar grootvader prins Charles, prins William, diens kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis, en prins Harry zelf. Normaal gezien krijgt de baby ook niet de titel van prins of prinses, maar de titel van graaf of gravin - tenzij de Queen hier nog anders over beslist. Dat deed ze immers ook bij de kinderen van prins William en diens vrouw Kate. De achternaam van het kindje wordt vermoedelijk ‘van Sussex’, naar het hertogdom van Harry en Meghan.