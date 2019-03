Meghan en Harry moeten hun verhuis uitstellen: “Ze zijn nogal veeleisend” DBJ

23 maart 2019

14u14

Bron: The Sun 2 Royalty Meghan (37) en Harry (34) moeten hun verhuis naar Frogmore House noodgedwongen uitstellen. Het echtpaar stelt hun eisen voor de verbouwingen regelmatig bij en daardoor hebben de werken vertraging opgelopen. Het paar zou nét op tijd kunnen intrekken voor hun eerste baby geboren wordt.

De baby van Meghan en Harry wordt eind april of begin mei verwacht. De tijd om te verhuizen begint dus te dringen. Maar voor ze in Frogmore Cottage intrekken, wilde het echtpaar nog enkele verbouwingen laten doorvoeren. Die zijn nu aan het uitlopen, waardoor ze de verhuis noodgedwongen moeten uitstellen. In plaats van volgende week, zouden ze nu over een maand verhuizen.

“De bouwvakkers hebben heel hard gewerkt en zijn steeds doorgegaan, ongeacht het weer”, vertelt een bron aan The Sun. “Maar zij blijven maar dingen veranderen. Met name in de indeling. Het verhaal gaat dat ze nogal veeleisend zijn. Dat is begrijpelijk, welke huiseigenaar wil nou niet dat zijn huis perfect is? Gezien de grootte van het project is een vertraging van drie of vier weken helemaal niet zo slecht. Harry en Meghan zijn blij met hoe het allemaal gaat.”

Nieuw huis

De bestemming voor Harry en Meghan wordt Frogmore Cottage, op het kasteeldomein van Windsor. Het echtpaar leeft sinds de verloving in 2017 in Nottingham Cottage, op het domein van Kensington Palace in Londen. Er werd altijd verwacht dat ze zouden verhuizen naar een ruim appartement in het paleis zelf, net zoals Harry’s broer prins William, zijn echtgenote Kate en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. Het appartement naast dat van de toekomstige kroonprins werd om die reden grondig gerenoveerd. In oktober werd het opgeleverd. Prijskaartje van de werken: 1,24 miljoen euro.

Maar het wordt dus Frogmore Cottage. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dat geen klein optrekje, maar een ruim huis dat op het domein van Windsor Castle ligt. Opvallend, want in tegenstelling tot Kensington Palace - dat in het centrum van Londen ligt - ligt Frogmore een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad. Het paar trekt dus een stuk verder weg van de rest van de koninklijke familie. De moeder van Meghan, Doria Ragland, zou ook mee intrekken in het huis om voor de baby te zorgen.