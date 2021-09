Meghan en Harry bezoeken New York en pleiten voor wereldwijde vaccinatie

RoyaltyPrins Harry (37) en Meghan Markle (40) bevinden zich sinds donderdag in New York. Ze deden er aan sightseeing, maar maakten ook tijd voor onder meer een bezoekje aan het hoofdkwartier van de VN en een speech tijdens het Global Citizen Live-evenement. Aangezien het tripje gefilmd werd, denken heel wat mensen dat er ook een documentaire over het koppel in de maak is.

Na bezoekjes aan onder meer het One World Observatory en Brooklyn was het dit weekend tijd voor meer serieuzere uitstapjes voor prins Harry en Meghan Markle. Zo bezocht het koppel het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Daar spraken ze met plaatsvervangend secretaris-generaal Amina Mohammed. “Het was een hele fijne ontmoeting”, vertelde Meghan na afloop aan een verslaggever van Reuters. Het paar bezocht het hoofdkwartier tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering. Mohammed prees de hertog en hertogin vanwege hun werk en toewijding rondom klimaatverandering. In het bijzonder eerde ze het stel voor hun inzet om de klimaatdoelstellingen van de VN te halen.

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle verlaten het hoofdkwartier van de Verenigde Naties © REUTERS

Coronavaccins

Zaterdag bezochten Meghan en Harry ook het Global Citizen-concert in Central Park. Het concert maakt onderdeel uit van een mondiale actie met concerten over de hele wereld om aandacht te vragen voor klimaatverandering en een eerlijke verdeling van vaccinaties. Tientallen wereldsterren maakten hun opwachting, waaronder Billie Eilish, BTS, Jennifer Lopez en Coldplay. Meghan en Harry speechten er over de vaccinatie tegen het coronavirus. “Iedereen op deze planeet heeft het recht om dit vaccin te krijgen, maar dat gebeurt nu niet", liet Meghan optekenen. “Het is fout dat zo’n groot deel van de voorraad vaccins enkel naar de tien rijkste naties gaat en niet naar de rest. Dat is gewoon niet oké.” En Harry voegde eraan toe: “Mijn vrouw en ik geloven dat waar je geboren wordt, je kansen op overleving niet zou mogen bepalen."

Bekijk ook: Harry en Meghan bezoeken 9/11 Memorial in Manhattan

Meghan besloot: “Kijk, we weten dat het voelt alsof deze pandemie al eeuwig duurt. We snappen het: het is veel en sommige mensen zijn het gewoon beu. Maar als iedereen het beu is, zal het nooit voorbijgaan. We kunnen vandaag zoveel doen om ons dichter bij het einde van de pandemie te brengen. Daarom zijn we hier. We kunnen hier vandaag zijn dankzij de briljante wetenschappers, onderzoekers en eerstelijnswerkers die hun leven hebben geriskeerd om onze wereldwijde gemeenschap te beschermen. Zij zijn onze helden."

Documentaire?

Meghan en Harry werden tijdens hun bezoek in New York gefilmd door een eigen cameraman en fotograaf. Harry werd ook gezien terwijl hij een microfoontje droeg. Dat doet vermoeden dat het koppel bezig is aan een eigen documentaire, die naar alle waarschijnlijkheid op Netflix te zien zal zijn. Zo’n jaar geleden sloot het koppel een miljoenendeal met de streamingdienst voor verschillende documentaires, films, televisieseries en series voor kinderen. Voorlopig zijn er nog slechts twee producties aangekondigd: een documentaire over de Invictus Games en een animatieserie over een 12-jarig avontuurlijk meisje dat zich laat inspireren door invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis, dat Meghan en Harry samen met David Furnish - de echtgenoot van Elton John - maken. De geruchten over een documentaire over hun leven deden ook al snel de ronde, maar werden vrij snel de kop in gedrukt door een woordvoerder van het koppel. Nu lijkt die optie toch weer waarschijnlijker.

LEES OOK: